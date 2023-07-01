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Средний чек на смартфоны из Китая в этом году снизился

«Русский стандарт»: средняя стоимость смартфонов из Китая обвалилась на 30% в 2023 году

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Depositphotos

Средний чек покупки одного китайского смартфона по итогам первого полугодия составило 9 703 рубля, обвалившись на 30%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на полученное исследование банка «Русский стандарт».

Средний чек одной покупки китайского смартфона в России в январе - июне 2023 года упал на 30% и составил 9 703 рубля против 13 913 рублей за аналогичный период годом ранее. Кроме того, именно китайские смартфоны стали самыми популярными у россиян. По итогам первого полугодия их доля выросла до 79%, в то время как годом ранее этот показатель составлял 64%.

В публикации добавили, что второе место по популярности у корейских смартфонов. При этом их показатели снизились, и в первом полугодии доля покупок таких телефонов составила 15%. Годом ранее их доля составила 27%. Средняя сумма покупки корейских смартфонов также сократилась, до 19 296 рублей.

По итогам первого полугодия доля смартфонов из США составила всего 6% среди всех покупок, а средний чек сократился с 70 292 рублей до 53 818 рублей.

17 апреля газета «Известия» со ссылкой на материалы компании «М.Видео-Эльдорадо» писала, что спрос на смартфоны в России в январе – марте этого года вернулся к уровню начала прошлого года. Как говорится в публикации, в первом квартале 2023 года в РФ было куплено 6,5 млн смартфонов, и этот показатель сопоставим с уровнем прошлого года.

Ранее сообщалось, что в России средняя цена смартфона в 2022 году упала почти на 20% до отметки ниже 20 тыс. рублей.

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