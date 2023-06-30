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Шольц оценил возможность изъятия замороженных активов России

Канцлер ФРГ Шольц усомнился в возможности изъятия замороженных активов России

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что сомневается в возможности изъятия замороженных активов Центробанка России, передает ТАСС.

«Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», — сказал политик журналистам, отвечая на вопрос о возможности изъятия этих активов в пользу Украины.

Ранее в этот же день премьер-министр Бельгии де Кроо заявил, что ЕС будет зарабатывать по €3 млрд в год для Киева на замороженных активах России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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