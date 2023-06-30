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«Мегафон» оцифрует плавучие навигационные знаки в бассейне Камы

В Камском бассейне разместят цифровые буи для безопасности пассажирских и грузовых судов

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

«Мегафон» поможет обеспечить безопасное прохождение пассажирских и грузовых судов в Камском бассейне, сообщает пресс-служба компании. Для этого навигационные знаки будут передавать по сети оператора информацию о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, аварийных или чрезвычайных ситуациях. Все это позволит специалистам администрации Камского бассейна внутренних водных путей оперативно принимать решения и быстро реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система удаленного мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.

Как отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Наталья Талдыкина, компания впервые участвует в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и ее притоков. «Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнерам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий», — заявила она.

Отмечается, что ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории четырех регионов – в Пермском крае, Удмуртии, Республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащенные цифровыми носителями «Мегафона».

По словам производителя капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максима Воронцова, для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна используется 50 «цифровых» навигационных знаков.

«При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи. «Мегафон» обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки», — рассказал он.

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