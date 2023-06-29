МВФ спрогнозировал госдолг Украины в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году — до 98,6%, а в 2025 году — до 100,7%. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

В прогнозах организации отмечается, что вслед за 2025 годом уровень госдолга начнет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году.

При этом в 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.

До этого исполнительный директор от Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил о вопиющем использовании Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро. По его оценке, это приводит к необратимой фрагментации мировой экономики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.