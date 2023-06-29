Российский миллиардер отказался от гражданства РФ

Российский миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании «Арети», отказался от гражданства РФ в 2023 году. Об этом свидетельствует его профиль на сайте американского журнала Forbes.

Там указано, что теперь бизнесмен имеет только гражданство Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров с состоянием $2,2 млрд занимает 1368-ю строчку, также он находится на пятом месте среди богатейших киприотов.

В прошлом году миллиардер попал под санкции Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В 2020 году кипрская газета Politis обнародовала список людей, которые в 2008–2012 годах вместе с членами своих семей получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Так, в этом списке, помимо прочих, оказался Игорь Макаров.

До этого миллиардер Юрий Мильнер сообщил, что он отказался от российского гражданства.

Ранее Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров.