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Стало известно, какой стране выдали кредит на устойчивое развитие

Всемирный банк решил выдать кредит Филиппинам в размере $1,14 млрд для спасения планеты

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Depositphotos

Всемирный банк одобрил кредит Филиппинам в размере $1,14 млрд, которые должны пойти на принятие мер для спасения планеты от изменения климата. Также средства будут выделены на сельское хозяйство и охрану окружающей среды. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на сообщение организации.

В публикации указали, что в общей сложности стране одобрили кредит на общую сумму в $1,14 млрд. При этом срок кредита и его процентная ставка не раскрываются.

По данным агентства, выделенные средства пойдут на устранение проблем с изменением климата в регионе, увеличение производительности сельского хозяйства, а также на рост качества образования.

Ранее Украина получила кредит в размере $132 млн от Всемирного банка для поддержания сельского хозяйства. По словам главы Минфина страны Сергея Марченко, в частности эти деньги пустят на улучшение ситуации в пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности.

В апреле Колумнист Bloomberg Михир Шарма написал, что выделение Международным валютным фондом (МВФ) нового транша Украине в размере $15,6 миллиардов рассердило развивающиеся страны, которые все больше убеждаются в предвзятости финансовой структуры.

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