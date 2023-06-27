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В России запланировали индексацию пенсий дважды в год в течение двух лет

Минтруд России предложил индексировать пенсии два раза в год в 2025 и 2026 годах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство труда и социальной защиты России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Согласно предложению Минтруда, в 2025 и 2026 годах индексация пенсий будет осуществляться в два этапа.

Как говорится в документе, с 1 января следующего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы на 5,3% (тогда среднегодовой размер страховой пенсии данной категории граждан составит 22 772 руб.), с 1 февраля 2025 года — на 4%, с 1 апреля 2025 года — на 3,8% (будет произведена корректировка, среднегодовой размер пенсии составит 24 120 руб.), с 1 февраля 2026 года — на 4% и с 1 апреля того же года — на 2,8% (будет произведена корректировка, среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.)

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская заявила, что с 1 июня текущего года малообеспеченных граждан, льготников, пенсионеров и семей с детьми затронут нововведения в части социальных выплат. Так, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, в следующем месяце повысят фиксированную выплату, которая увеличится на 100%. Теперь их пенсия повысится на 7567,33 рубля.

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