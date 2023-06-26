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Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям

Reuters: Deutsche Bank объявил об отсутствии гарантированного доступа к акциям России

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Shutterstock

Deutsche Bank сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к российским акциям. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на документ кредитной организации.

В публикации отметили, что Deutsche Bank обнаружил нехватку обеспечивающих депозитарные расписки акций, выпущенных банком до начала спецоперации на Украине и хранящихся в российском банке-депозитарии. Вполне вероятно, что нехватка произошла из-за решения России, которое позволило инвесторам конвертировать некоторые депозитарные расписки в местные акции без надзора немецкого банка. Из-за этого их не получилось сверить с расписками.

По данным Reuters, Deutsche bank стал первой крупной организацией, которая не может гарантировать инвесторам полный доступ ко всем акциям.

17 мая интернет-газета EUobserver со ссылкой на источник сообщила, что в обозримом будущем российские власти могут ввести дополнительный налог для зарубежных компаний из так называемых недружественных стран. Речь идет о налоге на дивиденды, его ставка может быть рассчитана на уровне 25%.

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