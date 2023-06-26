«Арктик СПГ-2» может подорожать из-за смены технологий

Стоимость проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» может вырасти до $25 млрд из-за перехода на использование электроприводов на второй и третьей линиях проекта и увеличением потребностей в электроэнергии. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Предварительная оценка стоимости строительства СПГ-завода «Арктик СПГ-2» возросла на 17%, примерно до $25 млрд. Увеличение затрат будет покрыто средствами акционеров проекта. При этом изначальная оценка составляла $21,3 млрд. При этом, вполне вероятно, что TotalEnergies не примет участия в допфинансировании. Однако у компании все равно есть средства в России, которые она не может вывести, отметил источник издания.

Эксперты рынка посчитали, что увеличение стоимости проекта является достаточно умеренным и некритично при его реализации. Например, увеличение первоначальной стоимости было нормальным явлением для большинства австралийских СПГ-проектов. Единственный вопрос заключается том, будет ли проект прибыльным после удорожания.

Специалисты добавили, что есть неопределенность с прекращением финансирования компанией TotalEnergies. С учетом того, что расходы на завершение проекта могут вырасти, неясно, как организация будет получать свои объемы СПГ, если обязательства не были профинансированы полностью.

В середине мая российский генеральный консул в японском Саппоро (центр северной префектуры Хоккайдо) Сергей Марин заявил, что Токио нарастит закупки газа из ресурсов проекта «Арктик СПГ — 2». По его словам, проект работает, но пока не приступил к производству СПГ, первая линия должна быть запущена к концу текущего года.