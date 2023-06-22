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В Молдавии заявили о бессмысленности закупок газа у «Газпрома»

Глава Минэнерго Парликов: Молдавия больше не видит смысла закупать газ у «Газпрома»

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия не видит смысла в дальнейших закупках природного газа у российской компании «Газпром». Об этом заявил в эфире телеканала TV8 министр энергетики республики Виктор Парликов.

«Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у «Газпрома» будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — отметил Парликов.

По его словам, российская и молдавская стороны, так или иначе, не выполняют свои обязательность в полной мере. Например, Молдавия обвиняет «Газпром» в том, что тот необоснованно стал уменьшать объемы поставок топлива. При этом молдавские власти до сих пор не показали результаты аудита по долгу, который обещали предоставить ранее.

11 июня исполняющий обязанности главы Energocom Виктор Бынзарь заявил, что молдавская государственная энергетическая компания смогла найти двух новых поставщиков среди европейских операторов, которые будут поставлять в Молдавию газ в летний период.

Ранее председатель правления газораспределительной российско-молдавской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания «Молдовагаз» запросила у национального регулятора снизить тариф для конечных потребителей на 36% в связи с сокращением стоимости импортируемого топлива в страну.

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