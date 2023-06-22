Киев посчитал недостаточными €50 млрд помощи от ЕС

Украине необходимо $110 млрд иностранной помощи до 2027 года, обещанные Евросоюзом €50 млрд не покроют и половины потребностей страны. Об этом в интервью газете Politico заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Во вторник [20 июня] Еврокомиссия предложила €50 млрд помощи Украине до 2027 года. Это покроет 45% потребностей Украины в бюджетной помощи и срочной поддержке для восстановления, которые оцениваются в $110 млрд», — сказал министр.

Он отметил, что это «очень хороший сигнал», однако этих средств будет недостаточно. Киев намерен «привлечь внимание других ключевых партнеров», например США, которые, указал министр, тоже должны принять участие в этом процессе.

Марченко также отказался от идеи, выдвинутой официальными лицами ЕС, о том, что бюджетная поддержка должна быть прекращена в течение следующих двух или трех лет и заменена кредитами и гарантиями для частных инвестиций. Он отметил, что вряд ли на Украине произойдет «инвестиционный бум», увеличение налоговых поступлений и тогда страна сможет сама обеспечивать свои основные потребности. Но, по словам министра, эта перспектива скорее похожа на волшебство, сказал Марченко.

Ранее Еврокомиссия сообщала, что с начала российской спецоперации ЕС выделил Украине €70 млрд.