Экспорт из Германии в Россию сократился более чем на 30%

Объем немецкого экспорта в Россию в мае 2023 года сократился на 36,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Согласно данным, сумма поставок из Германии в Россию за месяц составила €0,7 миллиарда. В мае текущего года Россия заняла 16-е место по объему немецкого экспорта среди стран, не из Евросоюза, в феврале 2022 года страна занимала пятое место.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что акцентирование властей Китая на снабжении внутреннего рынка товарами собственного производства нанесло удар по объемам экспорта из Германии. До недавнего времени на рынок КНР приходилось до 7% от суммарного объема вывоза германской продукции в зарубежные государства.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство страны намерено принять прагматичные меры для предотвращения обхода санкций, наложенных на Россию, что, как ожидается, смягчит призывы Соединенных Штатов к более широкому запрету на экспорт.