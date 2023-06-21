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Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья

В правительстве запускают новую программу по компенсации аренды жилья людям до 35 лет

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Depositphotos

Для молодежи в России будут субсидировать аренду жилья. Планируется, что государство будет компенсировать людям до 35 лет часть платежей. Но параллельно с этим им придется копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке. Это условия будущей программы, сообщили газете «Известия» в Минстрое.

Инициатива призвана вывести из серой зоны рынок аренды жилья. Она будет охватывать каждый год около 310 тыс. человек

Людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье, уточнили в Минстрое.

Анонсировать все подробности новой программы планируется в ближайшие два месяца, добавил заместитель главы министерства Никита Стасишин. К проекту подключились ДОМ.РФ и Росмолодежь. Официальные сроки старта пока не называются.

Программа разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина. Он анонсировал молодежные программы по итогам заседания Госсовета РФ в январе этого года.

Считается, что комплексная программа позволит накопить за 1,5 года на собственное жилье.

Целевая аудитория программы — люди 23–27 лет, те, кто закончил вуз и начал работать. Программа подходи тем, кто хочет создавать семью.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье

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