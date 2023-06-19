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В Финляндии пригрозили странам Африки за поддержку России

Yle: Финляндия намеревается лишить страны Африки финансирования за поддержку России

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Новое правительство Финляндии планирует лишать финансовой помощи африканские страны, которые поддерживают Россию. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на будущего министра внешней торговли и развития Вилле Тавио.

«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — цитирует Тавио телерадиокомпания.

Накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что миротворческая миссия африканских стран обсудила с российским лидером ряд вопросов, которые связаны с украинским кризисом, и согласилась продолжить обсуждение на саммите Россия — Африка.

19 июня руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров говорил, что деятельность США по торпедированию подготовки саммита Россия — Африка только нарастает.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что инициативы делегации стран Африки по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы.

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