Новое правительство Финляндии планирует лишать финансовой помощи африканские страны, которые поддерживают Россию. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, ссылаясь на будущего министра внешней торговли и развития Вилле Тавио.

«Страны, поддерживающие российскую военную агрессию против Украины, могут быть лишены помощи… Некоторые африканские страны выражали свою поддержку России. Мы будем за ними следить», — цитирует Тавио телерадиокомпания.

Накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял, что миротворческая миссия африканских стран обсудила с российским лидером ряд вопросов, которые связаны с украинским кризисом, и согласилась продолжить обсуждение на саммите Россия — Африка.

19 июня руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров говорил, что деятельность США по торпедированию подготовки саммита Россия — Африка только нарастает.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что инициативы делегации стран Африки по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы.