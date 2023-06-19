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В МИД РФ сообщили о судьбе меморандума с ООН по экспорту российской сельхозпродукции

Грушко: меморандум России и ООН продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки

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Igor Tkachenko/Reuters

Меморандум России и ООН по поставкам российской сельхозпродукции продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Нет, не прекратит», — сказал он.

19 июня директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что российские компании совместно с профильными министерствами ищут новые маршруты для поставок удобрений на мировой рынок. По его словам, украинская сторона в течение многих месяцев саботировала выполнение договоренностей в рамках зерновой сделки.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков говорил, что Москва своевременно объявит о решении по зерновой сделке, в рамках которой не выполнены условия, выдвинутые Россией.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может.

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