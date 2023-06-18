Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии предупредили о приближении «исторического» ипотечного кризиса

Resolution Foundation: ежегодная ипотечная плата британцев вырастет на £2,9 тыс. в 2024-м

close
100%
Matt Dunham/AP

Внутренний рынок жилищного кредитования Великобритании столкнется с историческим ипотечным кризисом в следующем году. Это будет обусловлено стремительным ростом ежегодных платежей по данному виду займов — в среднем на £2,9 тыс., или более чем на $3,7 тыс., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные британского аналитического центра Resolution Foundation (RF).

Согласно прогнозам сотрудников RF, суммарный объем ежегодных ипотечных выплат миллионов домохозяйств королевства увеличится на £15,8 млрд к 2026 году. Динамика объясняется многократным повышением ключевой ставки руководством Банка Англии, что сделало многие виды кредитования более дорогостоящими. Негативные последствия почувствует на себе в том числе и местный рынок ипотечных займов, уточняется в статье.

«Миллионы британских семей пострадают от длительного и исторического ипотечного кризиса, если процентные ставки вырастут так сильно, как ожидалось. Те, кто рефинансирует кредит (возможность быстро вернуть долг одному кредитору за счет другого — «Газета.Ru») в 2024 году, столкнутся с увеличением ежегодных платежей в среднем на 2900 фунтов стерлингов, или на 3717 долларов. Ежегодные выплаты по ипотечным кредитам, по прогнозам, к 2026 году будут на 15,8 млрд фунтов выше уровня декабря 2021-го», — заключается в материале.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие прогнозы отраслевых участников сообщило, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии вкупе с повышением уровня ключевой ставки до 6% годовых приведет к негативным последствиям для экономики Великобритании. Речь идет о риске рецессии и массовых увольнений работников предприятий и компаний королевства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях