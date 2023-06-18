В Британии предупредили о приближении «исторического» ипотечного кризиса

Внутренний рынок жилищного кредитования Великобритании столкнется с историческим ипотечным кризисом в следующем году. Это будет обусловлено стремительным ростом ежегодных платежей по данному виду займов — в среднем на £2,9 тыс., или более чем на $3,7 тыс., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные британского аналитического центра Resolution Foundation (RF).

Согласно прогнозам сотрудников RF, суммарный объем ежегодных ипотечных выплат миллионов домохозяйств королевства увеличится на £15,8 млрд к 2026 году. Динамика объясняется многократным повышением ключевой ставки руководством Банка Англии, что сделало многие виды кредитования более дорогостоящими. Негативные последствия почувствует на себе в том числе и местный рынок ипотечных займов, уточняется в статье.

«Миллионы британских семей пострадают от длительного и исторического ипотечного кризиса, если процентные ставки вырастут так сильно, как ожидалось. Те, кто рефинансирует кредит (возможность быстро вернуть долг одному кредитору за счет другого — «Газета.Ru») в 2024 году, столкнутся с увеличением ежегодных платежей в среднем на 2900 фунтов стерлингов, или на 3717 долларов. Ежегодные выплаты по ипотечным кредитам, по прогнозам, к 2026 году будут на 15,8 млрд фунтов выше уровня декабря 2021-го», — заключается в материале.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие прогнозы отраслевых участников сообщило, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии вкупе с повышением уровня ключевой ставки до 6% годовых приведет к негативным последствиям для экономики Великобритании. Речь идет о риске рецессии и массовых увольнений работников предприятий и компаний королевства.