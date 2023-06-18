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В России заканчивается лимит на льготную ипотеку

«Известия»: в России заканчивается лимит на льготную ипотеку

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Лимиты по ипотеке с господдержкой израсходованы на 86% по объему выделенных денег и на 96% по количеству выданных кредитов. Об этом пишет газета «Известиям» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

«Ипотека с господдержкой сейчас вторая по популярности программа. При сохранении объемов выдачи существующих лимитов должно хватить до конца 2023 года», — отметила руководитель ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Сложившаяся ситуация приводит к росту цен на рынке новостроек, уточнила она. Решетникова пояснила, что идет повторение сценария прошлых лет, когда подходили к концу сроки действия льготной ипотеки с господдержкой. Это происходит на фоне рисков прекращения действия программы и возникающей неопределенности: такие факторы вызывают рост спроса на льготные кредиты, а следом за ним растут цены. В некоторых крупных городах за последние месяцы стоимость особо востребованных квартир на первичке выросла на 10-15%, уточнила она.

За счет роста доли льготной ипотеки в России упала средняя ипотечная ставка, и в июне она оказалась впервые ниже, чем в США. Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов рассказал, что в начале июня ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США находятся на уровне 6,91%. При этом в России средняя одобренная ставка на рынке новостроек равна 6,82%. Ставки по льготной ипотеке во многих банках ниже 6%. Рост доли льготных программ в общем объеме кредитования влияет на уровень средних ставок на первичном рынке, уточнил глава «Этажей».

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