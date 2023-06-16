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Правительству предложили легализацизовать онлайн-торговлю алкоголем

РБК: сенатор Клишас направил правительству проект легализации онлайн-продажи алкоголя

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Depositphotos

Сенатор Андрей Клишас направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко проект поправок в законы, разрешающий онлайн-продажу алкоголя и его доставку. Осуществлять ее будут компании, имеющие лицензию на продажу алкоголя, сообщает РБК.

Проект подразумевает поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…». Согласно им, онлайн-продажа и доставка алкогольной продукции станет доступной компаниям, которые имеют лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции и (или) лицензию на розничную продажу алкоголя, а также при условии включения сайта продавца в специальный реестр.

Подразумевается, что для покупки алкоголя пользователь должен будет заключить договор, подтвердив перед свой возраст с помощью учетной записи в государственной «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА). При повторных покупках проверка возраста будут осуществляться с помощью числового или QR-кода.

Ранее предлагалось провести эксперимент, разрешающий онлайн-торговлю только российским тихим, игристым и крепленым вином (произведенным из выращенного на территории России винограда) на специальном сайте «Почты России».

7 апреля сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента.

Накануне президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил, что соответствующий законопроект был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок. По его мнению, это связано с недовольством со стороны маркетплейсов. Другие площадки онлайн-торговли были возмущены тем, что возможность дистанционной продажи алкоголя предоставляется только одному игроку — «Почте России».

В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году.

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