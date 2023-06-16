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«Почта России» в ближайшее время не начнет торговать вином через сайт

Эксперимент по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России» исчез из повестки Госдумы

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Depositphotos

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал РИА Новости, что законопроект, посвященный эксперименту по онлайн-торговле российским вином с помощью »Почты России», был снят с планируемого во вторник рассмотрения Госдумы. В базе данных нижней палаты парламента указано, что проект закона перенесен на неопределенный срок.

«Насколько я знаю, этот документ сняли с рассмотрения. Должен был рассматриваться во вторник, но на повестке его нет. На какой срок сняли - я не знаю», — заявил Соколов.

Источник рассказал, что перенос рассмотрения может быть связан с недовольством со стороны маркетплейсов. Други площадки онлайн-торговли возмущены тем, что возможность дистанционной продажи алкоголя предоставляется только одному игроку - «Почте России».

В последней версии текста законопроекта говорилось, что эксперимент должен пройти с 1 ноября текущего года по 31 июля 2026 года в Москве и Московской области, при этом территорию его применения планировалось расширить. Ранее предлагалось включить в него Санкт-Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области.

В целях эксперимента будет разрешена онлайн-торговля только российским тихим, игристым и крепленым вином (произведенным из выращенного на территории России винограда) на специальном сайте «Почты России».

7 апреля сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента.

В России дистанционная продажа алкоголя была запрещена в 2007 году.

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