Названо число предприятий, которые восстановят в новых регионах России

Российские власти в 2023 году должны восстановить около 70 предприятий в новых регионах России. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В общей сложности предприятий промышленности в новых регионах около 600. Мы восстановили работу уже 115 предприятий, в этом году примерно еще 70 предприятий будет восстановлено», — отметил Мантуров.

По его словам, конечные сроки выполнения работ зависят от ритмичности той деятельности, которую проводят коллеги из Минобороны. В целом же, в этом году четыре региональных фонда развития промышленности докапитализируют на 3 млрд рублей.

Ранее в четверг ПСБ и правительство Донецкой народной республики в ходе ПМЭФ заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, в том числе в сфере лизингового финансирования в рамках приоритетных направлений развития экономики республики.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во время заседания правительства, что кабмин подготовил и принял долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России.