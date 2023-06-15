Стало известно, когда может начаться рецессия в США

Рецессия в США, вполне вероятно, может начаться в конце этого года или в начале 2024-го. При этом она будет влиять лишь на средние кредитные организации и страховщиков. Об этом РИА Новости заявил в интервью в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.

«Если говорить в целом о рисках, то вероятность рецессии в американской экономике большая, но это, скорее, конец 2023 года - начало 2024 года. Не думаю, что это затронет крупные банки, но средние банки и страховой бизнес понесут свои потери», — отметил Клепач.

12 июня финансовый эксперт Алексей Родин заявил, что возможный крах региональных банков в США предсказуем из-за непростой ситуации в сфере недвижимости.

До этого издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера написало, что американские национальные банки понесут определенные потери при любом раскладе по дальнейшей судьбе государственного долга, включая возможное решение президента США Джо Байдена о повышении лимита.