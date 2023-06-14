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В США сохранили ставку на уровне 5-5,25%

ФРС США приняло решение сохранить ставку на уровне 5-5,25%

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Depositphotos

Федеральная резервная система США приняла решение сохранить ключевую ставку на уровне 5-5,25%. Об этом сообщает ТАСС.

Также отмечается, что ФРС улучшила прогноз роста ВВП на 2023 год с 0,4% до одного процента. При этом на 2024 год прогноз показателя был понижен до 1,1% с 1,2%.

Ранее сообщалось, что возможный крах региональных банков в США предсказуем из-за непростой ситуации в сфере недвижимости. По его словам, многие объекты недвижимости в США приобретаются в кредит. Из-за роста ставки кредитная нагрузка повысилась и уже многие компании, которые владеют недвижимостью, находятся на грани разорения. Речь идет о том, что цены за квадратный метр начнут стремительно падать, а это невыгодно.

Он добавил, что под основной удар попадут региональные банки, так как их влияние значительно ниже, чем у федеральных. Какие-то организации начнут разоряться, другие будут поглощены более крупными структурами. Это спровоцирует цепную реакцию, которая закончится рецессией.

В конце мая издание Politico со ссылкой на пояснительную записку главного экономиста Morgan Stanley Сета Карпентера написало, что американские национальные банки понесут определенные потери при любом раскладе по дальнейшей судьбе государственного долга, включая возможное решение президента США Джо Байдена о повышении лимита.

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