Власти Германии назвали газовые контракты с Россией ошибкой

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине заявила, что контракты на покупку российского газа являлись ошибкой, так как ФРГ заплатила «тройную цену» за каждый поставленный из России кубический метр газа, принеся в жертву национальную безопасность. Слова главы министерства приводит ТАСС.

В рамках своего выступления Бербок заявила, что для укрепления безопасности страны обществу нужно сплотиться перед лицом внешних угроз.

«Мы заплатили за каждый кубический метр российского газа двойную и тройную цену за счет нашей национальной безопасности», — сказала она.

Бербок добавила, что Германия решила покончить с зависимостью от энергоресурсов из России, и пообещала, что впредь власти страны при принятии решений в области экономики будут больше внимания уделять вопросам, связанным с безопасностью. По ее словам, это коснется вопроса закупок медикаментов, сырья и энергоресурсов.

Ранее глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность может серьезно пострадать, если Украина и Россия не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию.