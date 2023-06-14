Зарубежные туристы получат важное налоговое преимущество при поездках в Россию

В обозримом будущем система такс-фри (tax-free; механизм возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС) заработает еще в ряде российских регионов. Речь идет о нововведениях для туристов из зарубежных стран на восьми пунктах пропуска, расположенных в Бурятии, Забайкалье, Приморье, Красноярском крае, Амурской и Иркутской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы правительства России.

Согласно системе такс-фри, НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составляют от 7% до 22% от суммы покупки и зависят от размера НДС и от комиссионных оператора. В скором времени граждане зарубежных стран смогут воспользоваться подобными преимуществами на пунктах пропуска в таких городах как Кяхта, Улан-Удэ, Забайкальск, Чита, Красноярск, Краскино, Благовещенск и Иркутск, уточнили в пресс-службе Кабмина.

«Иностранные туристы смогут вернуть НДС (налог на добавленную стоимость) за купленные товары еще в восьми пунктах пропуска. Речь идет о пунктах пропуска, расположенных на территории шести регионов — Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальского края (Забайкальск и Чита), Красноярского края (Красноярск), Приморского края (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск)», — заключается в сообщении.

7 февраля агентство ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщило, что по итогам 2022 года Въездной турпоток в Россию снизился на 30,2% по сравнению с показателями за 2021-й. За 12 месяцев прошлого года РФ посетили в общей сложности 200,1 тыс. иностранных граждан. Для сравнения, в разгар коронавирусных ограничений в 2021-м зарубежный въездной турпоток составил 288,3 тыс. поездок.