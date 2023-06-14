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Сбер предоставил доступ к библиотеке Sim4Rec

Сбер предоставил доступ к симулятору для рекомендательных систем Sim4Rec

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Unsplash

Сбер открыл всем желающим доступ к библиотеке Sim4Rec, которая способна использовать генеративный искусственный интеллект для моделирования реакции пользователя на предложения рекомендательной системы на основе синтетических данных. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Генеративный искусственный интеллект может не только создавать картинки или текст, но и решать менее типовые задачи, такие как симуляция действий клиента, создание цифрового двойника пользователя. Библиотека представляет пользователя в виде модели и симулирует его действия с учетом истории просмотров, контекста, заказанных товаров или услуг.

«Мы понимаем, что гонка за искусственным интеллектом в самом разгаре, и время здесь — ключевой фактор. Наш симулятор Sim4Rec помогает разработчикам быстрее совершенствовать рекомендательные системы, работая с синтетическими данными, — это надежно, эффективно и безопасно», — отметил Ведяхин.

Решение Sim4Rec разработано совместно исследователями Сбера и Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО — центра компетенции НТИ. Sim4Rec может применяться для обучения, тестирования и оценки качества рекомендательных систем. Поскольку данные генерируются синтетически (программно), библиотека обеспечивает конфиденциальность персональных данных и позволяет обучать рекомендательные алгоритмы, не тестируя их на реальных пользователях.

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ПМЭФ-2023
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