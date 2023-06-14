Греф оценил вероятность мирового экономического кризиса

Глава Сбера Герман Греф заявил в интервью РБК, что в ближайшие годы может наступить новый мировой экономический кризис.

«Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно», — сказал Греф.

Он указал, что в этом случае это, конечно же, отразится на российской экономике.

Как отметил Греф, мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии.

«Поэтому кризис рано или поздно произойдет. Вопрос — когда?», — заявил он.

Греф добавил, что «любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми, насколько это вообще возможно».

Ранее бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в настоящее время глобальная экономика стоит на пороге мирового кризиса. Причинами грядущего спада может стать ряд факторов, включая негативные последствия коронавирусной пандемии, геополитическое обострение и другие.