Греф оценил вероятность мирового экономического кризиса

Глава Сбера Герман Греф заявил в интервью РБК, что в ближайшие годы может наступить новый мировой экономический кризис.
«Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно», — сказал Греф.
Он указал, что в этом случае это, конечно же, отразится на российской экономике.
Как отметил Греф, мировая экономика имеет циклический характер в своем развитии.
«Поэтому кризис рано или поздно произойдет. Вопрос — когда?», — заявил он.
Греф добавил, что «любая крупная структура просчитывает такого рода варианты для того, чтобы быть к ним готовыми, насколько это вообще возможно».
Ранее бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что в настоящее время глобальная экономика стоит на пороге мирового кризиса. Причинами грядущего спада может стать ряд факторов, включая негативные последствия коронавирусной пандемии, геополитическое обострение и другие.