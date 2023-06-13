Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава пресс-службы Сбера признана лучшим руководителем среди коллег в банковской отрасли

Полина Тризонова из Сбера возглавила рейтинг директоров пресс-служб в банковской отрасли

close
100%
Пресс-служба Сбера

Руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова второй год подряд признана лучшим руководителем в сфере коммуникаций в банковской отрасли по версии всероссийского рейтинга директоров департаментов корпоративных коммуникаций и отношений (TOP-COMM 2023). Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

В общем рэнкинге топ-50 российских директоров по корпоративным коммуникациям всех отраслей Полина Тризонова вошла в тройку лучших руководителей также второй год подряд.

Церемония награждения победителей состоялась в преддверии Петербургского международного экономического форума в пресс-центре информационного агентства ТАСС в Санкт-Петербурге.

Эксперты отметили, что пресс-служба Сбербанка является одной из самых сильных команд на российском рынке коммуникаций. Сбер традиционно лидирует по упоминаемости и медиаиндексу на крупнейших федеральных форумах, а также в ежедневной бизнес-повестке.

По данным Медиалогии, в 2022 году Сбербанк стал лидером по количеству публикаций и медиаиндексу среди российских банков.

Полина Тризонова работает в команде коммуникаций Сбера более 13 лет, на сегодняшний день руководит внешними коммуникациями всей группы: Сбербанка, зарубежных подразделений и территориальных банков, а также более 100 дочерних компаний.

Команда PR группы Сбера по всей стране сегодня насчитывает около 220 человек.

«Нам очень приятна высокая оценка нашей работы профессионалами отрасли. Мы действительно лидируем и в банковской, и в технологической информационной повестке. Но происходящие сейчас глобальные экономические и политические процессы напрямую влияют на трансформацию коммуникаций, поэтому очень ценно, что помимо рейтингования площадка TOP-COMM объединяет и профессиональное сообщество, где лидеры отрасли могут обмениваться опытом», — заявила Полина Тризонова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях