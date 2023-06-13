В России рассказали, что будет с ценами на бензин осенью

Осенью текущего года цены на бензин на внутреннем рынке России увеличатся из-за демпферной реформы. Причиной станет решение Министерства финансов (Минфина) вдвое сократить выплаты нефтеперерабатывающим заводам, приводит слова главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова радиостанция «Говорит Москва».

Основной задачей демпферного механизма служит стимулирование представителей нефтяной отрасли к сохранению «относительно приемлемых» цен на топливо на внутреннем рынке на фоне возможных колебаний котировок на мировом энергорынке. Его суть заключается в том, что бюджет доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает фиксированную стоимость топлива в РФ. С осени же подобные выплаты значительно сократятся, что может вынудить представителей отрасли поднять цены, пояснил он.

«Нас ждет очередное повышение стоимости бензина — когда реформа будет запущена. Осенью нас это и ждет. Это рыночная экономическая неизбежность, многократно говорили, что 70 процентов цены бензина — это различные налоговые сборы», — заключил Симонов.

24 мая стоимость бензина Аи-95 в европейской части России в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась до 61 816 руб. за тонну. Этот показатель стал историческим максимумом. При этом биржевые цены на бензин Аи-95 бьют рекорды четвертый раз подряд, стоимость топлива начала увеличиваться с 16 мая.