Российскую свинину могут начать поставлять в Китай

Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай было темой обсуждения в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в КНР 22–24 мая. Об этом в интервью РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем», — рассказала Абрамченко.

В марте Абрамченко заявляла, что Россия «мечтает» о поставках свинины в Китай. По ее словам, РФ ведет переговоры об этом и будет продолжать их вести, а российские предприятия готовы к проверкам с китайской стороны.

Абрамченко также привела цифры по росту российского агроэкспорта в Китай. Она уточнила, что в целом показатель увеличился на 40%. Россия поставляет в КНР зерновые, добавила она.

Визит главы российского правительства начался в Шанхае. Мишустин выступил там на Российско-Китайском бизнес-форуме, а затем

посетил Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретился с представителями российских деловых кругов.