В России ведется разработка своего дальнемагистрального самолета

В России ведется разработка отечественного дальнемагистрального самолета. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в интервью РИА Новости, что его создание запланировано не раньше 2028 года.

Как рассказал глава Минпромторга, работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета велась с партнерами из Китая, но с учетом всех действий со стороны западных стран в двусторонний проект РФ и КНР будут вноситься изменения.

Работа с китайскими партнерами продолжится, при этом ведутся и собственные разработки, отметил он и рассказал, что НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» ведет работу по исследованию новых технологий и определению облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл».

«Да, после 2030 года. Возможно, в промежутке 2028–2030 годов, но точно не раньше», — сказал Мантуров, говоря о сроках.

В России есть свой ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100, который предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. В стране также разрабатывается среднемагистральный отечественный самолет МС-21, работы ведет корпорация «Иркут» совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Старт серийного производства запланирован на 2025 год.

В январе этого года Мантуров совершил полет на МС-21.