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На Украине появились первые «женские купе»

Компания «Укрзализныця» запустила в пилотном режиме «женские купе» в поездах

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Shutterstock

Компания «Укрзализныця» («Украинская железная дорога») впервые запустила «женские купе», сообщает пресс-служба организации в Telegram.

Проект запущен в пилотном режиме. Приобрести билеты в такие купе смогут женщины с детьми, которым не исполнилось пяти лет. Стоимость проезда в «женских купе» не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя.

Купить билет можно будет в мобильном предложении «Укрзализныця» с 30 июня. «Женские купе» будут доступны на четырех рейсах дальнего следования, уточняет пресс-служба компании. В компании также отметили, что в случае, если в «женское купе» «каким-то чудом попадет мужчина», нужно сообщить об этом проводнику — и «вопрос решат».

Ранее компания «Укрзализныця» приступила к реализации программы «железной украинизации» по переименованию объектов в рамках «дерусификации». В рамках программы планируется избавляться от «имперских и русских» названий, меток, изображений на объектах железнодорожного транспорта.

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