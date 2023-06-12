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Власти ФРГ рассказали о рисках для немецкой промышленности из-за транзита газа

Хабек: промышленность ФРГ может пострадать без транзита российского газа через Украину

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Global Look Press

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность может серьезно пострадать, если Украина и Россия не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, немецким промышленникам возможно придется сокращать мощности производства, если транзит российского газа прервется. Он подчеркнул, что безопасного сценария развития событий нет.

«Германии, возможно, придется сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации свои промышленные мощности, если соглашение Украины с РФ о транзите газа, истекающее в конце следующего года, не продлят», — говорится в сообщении.

Хабек пояснил, что терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), который строится на севере Германии, сможет сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы.

Ранее российский энергетический холдинг «Газпром» резко нарастил объемы поставок природного топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» по территории Украины с дальнейшим следованием в европейские страны.

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