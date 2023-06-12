В США сообщили о самом большом недельном падении цен на нефть с начала мая

По итогам прошедшей недели биржевые цены на нефть североморской марки Brent упали до уровня $74 за баррель. Речь идет о стоимости контрактов (фьючерсах) на поставку сырья в среднесрочной перспективе, за семь дней она продемонстрировала наибольшее падение с начала мая, сообщает агентство Bloomberg.

Биржевой спад происходит на фоне недавней переоценки аналитиками одного из крупнейших мировых инвестиционных банков — Goldman Sachs — стоимости нефти к концу текущего года. Согласно новому прогнозу экономистов, баррель Brent к концу текущего года будет стоить $86, уточняется в статье.

«Нефть увеличила потери на фоне сохраняющихся опасений по поводу перспектив спроса, поскольку Goldman Sachs Group Inc. снова снизила свой ценовой прогноз. Фьючерсы на Brent торгуются вблизи 74 долларов за баррель после снижения на 1,8% на прошлой неделе, что является самым большим недельным падением с начала мая», — заключается в материале.

12 июня агентство Bloomberg сообщило, что экономисты финансового конгломерата Goldman Sachs пересмотрели собственный прогноз в третий раз за последние шесть месяцев. Согласно обновленной оценке, к концу текущего года биржевая стоимость барреля североморской марки нефти Brent, с большой долей вероятности, окажется на уровне $86. Пересмотр был обусловлен ростом предложения и снижением спроса на глобальном сырьевом рынке.