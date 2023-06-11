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Минпромторг оценил выполнение гособоронзаказа военными предприятиями

Вице-премьер Мантуров заявил, что предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ почти на 100%

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100%

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, предприятия ОПК сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять утвержденные на текущий год задачи, где-то они реализуются с опережением или компенсируются за счет поставок другими образцами.

В настоящее время Минпромторг и отечественные предприятия активно работают над наращиванием производства военной продукции при поддержке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который недавно давал свой комментарий в этой части.

7 июня сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на «Алмаз-Антее». Там он посмотрел на работу цеха по производству современных зенитных управляемых ракет для комплексов ПВО.

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