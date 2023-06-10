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В Минпромторге оценили последствия ухода владельца бренда Zewa из России

Минпромторг: уход шведской Essity из России не затронет ассортимент и объемы продукции

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Прессс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации сообщила, что владеющая торговыми марками Zewa, Libresse и Libero шведская компания Essity передаст право управления предприятиями в РФ российским акционерам, которые продолжат деятельность компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Деятельность предприятия будет продолжаться, а данное решение не затронет ассортимент и объемы выпускаемой продукции, не повлияет на ее стоимость», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что рабочие места будут сохранены.

10 июня шведская Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о прекращении деятельности на территории РФ и продаже своего бизнеса в России. В компании отметили, что соглашение о продаже бизнеса уже подписано с покупателями. В Essity подчеркнули, что сделка была одобрена властями РФ. Ожидается, что она будет закрыта во втором квартале этого года после получения всех денежных средств.

Основатель и партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская заявила, что решение шведской компании Essity, производящей средства личной гигиены, об уходе из России не скажется на отечественном рынке.

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