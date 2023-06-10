Стало известно, у каких россиян турецкий банк Deniz списал деньги

Турецкий банк Deniz начал списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до $60 и закрывать их счета в валюте. В основном мера касалась тех, у кого на счету к моменту списания было менее 2 тыс. лир (около $85). Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник.

Банк Deniz начал на этой неделе списывать со счетов клиентов-граждан РФ суммы до $60 и закрывать их счета в валюте, при этом объяснений от представителей банка не поступило, рассказали клиенты кредитной организации.

Источник агентства указал, что банк стал закрывать счета у тех, у кого было меньше 2 тыс. лир к моменту списания. При этом других критериев, таких как наличие вида на жительство в Турции, не было. Другие же клиенты банка, которые поддерживают на счету определенную сумму, не испытывают трудностей.

В середине декабря газета «Известия», ссылаясь на объявления, появившиеся в профильных Telegram-каналах, писала, что турецкие обменники стали предлагать россиянам новый способ конвертации средств в валюту. Речь идет о том, что можно отправить деньги на счет компании в российском банке по СБП, а затем в офисе за границей получить наличную валюту.

До этого РБК со ссылкой на источники, писал, что размер депозита, необходимого, чтобы стать клиентом одного из крупнейших банков Турции Denizbank, для граждан России вырос почти в 10 раз, как минимум до $5 тыс.