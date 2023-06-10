В Норвегии не смогли вовремя запустить завод после утечки топлива

Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норвегии не смог открыться к назначенному сроку. Об этом сообщается на сайте норвежского газотранспортного оператора Gassco.

Завод по сжижению природного газа Hammerfest на севере Норвегии не получилось запустить после утечки в назначенные сроки. Изначально восстановление работы предприятия ожидалось 7 июня. Теперь срок сдвинут на неделю — до 14 июня.

31 мая норвежская нефтегазовая компания Equinor остановила утечку газа на СПГ-заводе Hammerfest, но пока затрудняется назвать сроки возобновления его работы. Отмечается, что утечка произошла из-за неисправности клапана в одном из контуров охлаждающей установки.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе резко выросли на 10%, то есть стали выше $300 за тысячу кубометров, из-за сообщений об остановке завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Норвегии.

До этого заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов заявил, что рекордно высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за того, что европейцы ожидали дефицита топлива зимой. Однако в этом году Европа чувствует себя комфортнее из-за уверенности в поставках.