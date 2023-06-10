Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС

Президент Гондураса Сиомара Кастро подала официальный запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС (НБР) во время своего визита в КНР. Об этом в субботу сообщил в Twiter пресс-секретарь главы государства, пишет ТАСС.

«Президент Сиомара Кастро провела встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, [во время которой] она получила официальный запрос о вступлении Гондураса в эту организацию», — цитирует агентство сообщение.

Кастро прибыла в Шанхай в рамках первого официального визита в Китай с момента установления дипломатических отношений между государствами, которое состоялось в марте.

В июне Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами НБР. Свое намерение присоединиться к банку высказывали Аргентина и Саудовская Аравия.

НБР был создан в 2014-2015 годах Россией, Бразилией, Индией, Китаем, Южной Африкой, его штаб-квартира находится в Шанхае. 19 мая 2023 года глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что он может сыграть важную роль для стран — членов этого сообщества в смягчении последствий нарастающего кризиса. Банк собирается к 2026 году довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до $60 млрд. В середине апреля издание American Thinker написало, что Россия благодаря БРИКС создала альтернативную «вселенную», где нет места американскому доллару.