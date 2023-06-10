Россия впервые обогнала США по доступности ипотеки

Средние ипотечные ставки на новостройки в России в июне впервые стали ниже, чем в США. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные федеральной риелторской компании «Этажи».

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал газете, что в начале июня ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США находятся на уровне 6,91%. При этом в России средняя одобренная ставка на рынке новостроек равна 6,82%, уточнил он. Хусаинов пояснил, что с начала этого года в России существенно выросла доля льготной ипотеки, в первую очередь семейной. Ставки по таким кредитам во многих банках ниже 6%. Рост доли льготных программ в общем объеме кредитования влияет на уровень средних ставок на первичном рынке, уточнил глава «Этажей».

«Разница не так велика, но это очень показательный момент, исторический — как для состояния строительного рынка и банковской системы в России, так и экономики в целом», — отметил он.

Хусаинов назвал это очень позитивным сигналом для рынка недвижимости. А сохранение ключевой ставки Центробанком лишь закрепляет эффект данной тенденции, считает он.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) 10 июня предложил решить вопрос высокой стоимости жилья в России с помощью государственного регулирования цен на стройматериалы. По мнению Гаврилова, пока не будет решен вопрос с увеличением стоимости того же металла и цемента, «обесцениваются и не реализуемы» программы материнского капитала, льготная ипотека и «другие социальные государственные идеи».