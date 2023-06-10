ВТБ может выйти из консорциума по покупке доли в «Яндексе»

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters заявил, что финансовая организация может выйти из переговоров по участию в консорциуме по покупке доли в «Яндексе».

«Я не уверен, что мы будем вкладываться в «Яндекс». У нас никогда не было желания управлять «Яндексом», а для портфельного инвестирования важно правильно определить входную цену», — заявил глава банка.

Он добавил, что в сделке есть много факторов, один из которых — рост стоимости по сравнению с начальной. По словам Костина, ВТБ сделал предложение на одном уровне цен и сейчас находится в ждущем режиме, не ведя активных переговоров.

Глава банка сказал, что у «Яндекса» хорошие перспективы, но у компании есть свои особенности. Также он напомнил о риске санкций.

В мае Андрей Костин заявил, что российский банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в «Яндексе».