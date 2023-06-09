США отозвали экспортные привилегии у группы компаний Aratos

США временно отзывают экспортные привилегии у группы компаний Aratos в Нидерландах и Греции из-за предполагаемой поддержки российских спецслужб. Об этом говорится заявлении Министерства торговли США, передает РИА Новости.

Согласно сообщению американского Минторга, отзыв экспортных привилегий связан с уголовным обвинительным актом от 22 мая 2023 года, который был вынесен в Восточном округе Нью-Йорка. Соответствующий приказ издан сроком на 180 дней и может быть продлен.

В ведомстве утверждают, что Aratos Group выступала в качестве агента по закупкам в интересах российских спецслужб, фальсифицируя документы в целях обхода мер экспортного контроля США.

В мае стало известно, что Министерство торговли США ввело экспортные ограничения на ввоз в Россию и Белоруссию в общей сложности на 1224 наименования товаров.

До этого американский Минторг ввел экспортные ограничения против 71-й связанной с Россией организацией, в том числе по одной из Армении и Киргизии. Под санкции также попал ряд оборонных предприятий Российской Федерации.