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Глава Центробанка России заявила о риске ужесточения санкций

Глава Центробанка Набиуллина заявила о риске ужесточения санкций в отношении России

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что существует риск ужесточения в дальнейшем санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций», — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров российского Центрального банка.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что новый пакет европейских санкций в отношении России заблокировала Венгрия, не согласившись с ним.

Ранее РБК со ссылкой на главу департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илью Ясинского писал, что регулятор стал реже расценивать нетипичные внешнеторговые операции российского бизнеса как попытки обналичить или вывести средства за рубеж из-за санкций.

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