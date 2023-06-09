В США сообщили о разногласиях стран ЕС по 11-му пакету антироссийских санкций

К настоящему времени странам Евросоюза (ЕС) пока не удалось прийти к компромиссному решению по поводу итогового перечня ограничений, которые должны войти в 11-й пакет западных международных санкций в отношении России. Некоторые европейские государства выступают против слишком жесткого подхода к новым санкциям против Москвы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Основной целью последних переговоров по этому вопросу было устранение лазеек и решение проблемы обхода западных санкций Россией через третьи страны, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Армению, Казахстан и другие государства Центральной Азии и Ближнего Востока. Руководство Еврокомиссии (ЕК) предложило механизм воздействия на страны, которые недостаточно делают для предотвращения обхода Россией экспортных ограничений, однако эта мера не нашла отклика со стороны всех 27 государств — членов ЕС, включая Германию, Францию, Венгрию и Грецию, уточняется в статье.

«В механизме будут представлены два списка: один — из запрещенных товаров, а другой — из стран, в которые перечисленные товары не могут быть отправлены. Однако группа стран, включая Францию и Германию, стремятся ослабить критерии предложения, подняв планку, когда оно может быть нацелено на ту или иную страну, и ограничив сферу охвата секторов торговли, которые оно затрагивает», — заключается в материале.

8 июня бельгийский телеканал RTBF сообщил о блокировке Грецией и Венгрией проекта 11-го пакета санкций против России. Представителями этих стран на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза (ЕС) было выдвинуто требование исключить некоторые компании из списка тех, кто поддерживает усилия РФ по преодолению западных санкций.