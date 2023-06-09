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Мишустин рассказал об уровне продовольственной безопасности России

Мишустин считает уровень продовольственной безопасности РФ одним из самых надежных в мире

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского конгресса заявил, что уровень продовольственной безопасности России является одним из самых надежных в мире, передает ТАСС.

«Уровень продовольственной безопасности в нашей стране — один из самых надежных в мире», — сказал Мишустин.

По словам главы российского кабмина, в 2022 году страна достигла значений, которые отражены в национальной доктрине, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также добавил, что Россия готова делиться своим опытом и лучшими практиками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что продовольственная безопасность ЕАЭС обеспечена на 80-95%.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе пресс-конференции по итогам XI международной встречи по безопасности заявил, что для преодоления проблемы мирового голода необходимо отказаться от санкций в отношении международных поставок продовольствия.

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