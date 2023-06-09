В Минтрансе рассказали о ситуации с запчастями для гражданских самолетов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в России не наблюдается существенных проблем с запчастями для российских самолетов. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

Савельев отметил, что логистика по доставке запчастей в страну усложнилась.

«На сегодняшний день у нас нету таких существенных проблем с запасными частями. Логистика удлинилась, но проблем мы пока не видим», — пояснил министр.

Он добавил, что сегодня российские авиатехнические компании могут одновременно ремонтировать 74 узкофюзеляжных и 14 широкофюзеляжных самолетов.

Ранее Савельев говорил, что часть российских самолетов по-прежнему обслуживается за рубежом. Он пояснил, что есть ряд стран, которые помогают РФ в обслуживании воздушных судов, но это происходит не потому, что Россия не справляется самостоятельно.

Сегодня в РФ эксплуатируется 1 288 самолетов, свыше 1 160 из которых являются гражданскими.