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Власти Херсонской области анонсировали экономическую встречу с руководством РФ

Сальдо: экономическая встреча с руководством РФ по Каховской ГЭС пройдет в ближайшее время

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Телеграм- канал «Труха Херсон»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что экономическая встреча по вопросам устранения последствий разрушения Каховской ГЭС с российским руководством будет проведена в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Уже в ближайшее время будет проведена экономическая встреча с руководством страны, и мы определимся, каким образом и в какое время восстановить возможные потери, которые произойдут», — сказал он.

8 июня Сальдо заявил, что сумма ущерба жилому фонду Херсонской области в связи со сбросом воды из Каховского водохранилища после обрушения ГЭС превысит 1,5 млрд рублей.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции в районе Новой Каховки. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины, версию о причастности РФ к аварии поддержали в Евросоюзе. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений».

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