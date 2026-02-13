Олимпийская чемпионка предрекла Коростелеву возможное получение медали на Играх

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предрекла российскому лыжнику Савелию Коростелеву в раздельном старте на Олимпиаде. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если все звезды сойдутся, то да! Но побороться за медаль ему стоит. Очень хороший пример — вчерашняя сенсация в биатлоне Лора Христова: девушка в тотале была в восьмом десятке, она даже не лидер в болгарской команде. Всё возможно, надо надеяться», — заявила Ишмуратова.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский лыжник Матис Делож должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у француза.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды, заняв четвертое место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее экс-лыжник Максим Тартынский назвал самым страшным четвертое место Коростелева на ОИ.