В Алтайском крае госпитализировали более 10 детей с инвалидностью с симптомами кишечной инфекции

Минсоцзащиты: на Алтае 11 детей с ОВЗ госпитализированы с кишечной инфекцией

Из центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Первомайском районе Алтайского края госпитализировали 11 воспитанников с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона, пишет ТАСС.

«В краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (Первомайский район) госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции, проходивших в учреждении реабилитацию», — сказали там.

Уточняется, что сотрудники учреждения вызвали врачей при первых признаках болезни. Контакт заболевших с другими детьми оперативно ограничили. Несовершеннолетних без признаков болезни забрали домой.

В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора, следует из сообщения.

Как сообщалось 4 февраля, после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения появились симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор направил своих представителей в школу, которая находится в Невском районе Санкт-Петербурга, и к поставщику питания — в компанию «Волна».

