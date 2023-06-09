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Магазины Adidas в России могут открыться 1 ноября

Mash: магазины Adidas могут открыться в России 1 ноября

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Adidas

Открытие магазинов одежды и обуви Adidas может состояться 1 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Как нам стало известно, боссы компании подписали контракт с той же ливанской Daher, которая недавно дала по рукам с Inditex (ex-Zara, Bershka, Pull&Bear). Набор сотрудников планируют начинать в начале осени для того, чтобы подготовить все к запуску магазинов», — следует из поста.

В России осталось около 120 магазинов Adidas. По информации их сотрудников, сейчас идет создание портфеля магазинов.

Газета «Известия» 2 мая сообщала, что магазины Adidas, возможно, откроются в России до конца 2023 года. При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин допустил, что это может произойти в конце лета или начале осени. Предположения об открытии магазинов, где будет продаваться продукция германского бренда, появились после сообщения также 2 мая о том, что Adidas может передать российское подразделение под управление зарубежному инвестору. Это выяснил «Коммерсант». Предполагается, что после перехода к иностранному инвестору магазины сменят название, а поставка товаров будет происходить через партнерские организации. По информации газеты, привлечение иностранных инвесторов позволит Adidas перезапустить около 100 наиболее прибыльных торговых точек в новом формате в стране.

Немецкий бренд Adidas объявил о том, что приостанавливает деятельность в России, в марте 2022 года. 31 октября стало известно, что компания начинает закрывать свои магазины.

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