В Минтрансе рассказали об изменении в строительстве нового ледокола

В официальном ответе Минтранса России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова сообщается, что строительство ледокола Icebreaker-7 перенесено на четыре года из-за санкций, сообщает ТАСС.

«Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker-7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна: срок завершения работ (по контракту) — 10.12.2024 год, плановое завершение работ — 2028 год», — указано в сообщении.

Отмечается, что ледокол должен будет работать для морских портов Северо-Западного бассейна — в частности, в Балтийском море. Общая стоимость проекта — 10,5 млрд руб., однако на данный момент его готовность оценивается в 1,38%: осуществлена закладка киля.

Ранее в «Росатоме» рассказали о планах по созданию новых российских атомных ледоколов.

Пятый и шестой российские атомные ледоколы проекта 22220, планируется заложить на «Балтийском заводе» в Петербурге в 2024-ом и в 2025-ом годах.